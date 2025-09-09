Tạm giữ hình sự "Anh Khàn" và 6 đối tượng gây rối trật tự ở Sa Pa

Tối 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng. Vụ gây rối xảy ra hôm 5/9 tại tổ Phan Si Păng 1, phường Sa Pa (Lào Cai), do tranh chấp tài sản.

7 người bị tạm giữ gồm: Phạm Thị Lan Anh (SN 1975), Nguyễn Văn Đức (SN 1991), Mông Thị Minh Nguyệt (SN 1997), Hoàng Văn Tiệp (SN 1994), Nguyễn Đức Tiến Thành (SN 2007), Tạ Việt Anh (SN 2007), Lê Đức Hoàn (SN 2001). Theo cảnh sát, trong số này, Phạm Thị Lan Anh (còn gọi "Anh Khàn"), là đối tượng cầm đầu.

Công an tỉnh đã ra lệnh tạm giữ hình sự với 7 đối tượng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 16h22 ngày 5/9, Công an phường Sa Pa nhận được tin báo qua điện thoại của Nguyễn Văn Đức về việc anh này bị một nhóm người đánh, gây thương tích tại khu vực Sân Vườn Hotel (thuộc tổ dân phố Phan Si Păng 1).

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Sa Pa đã báo cáo Công an tỉnh Lào Cai, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan.

Vào cuộc, cảnh sát xác định khách sạn Nghiêng Sa Pa và khách sạn Sân Vườn Hotel đều nằm trong quần thể nghỉ dưỡng thuộc Công ty Cổ phần Làng du lịch Sa Pa Vip (ở tổ dân phố Phan Si Păng 1 và Phan Si Păng 2, phường Sa Pa). Khu vực trên đang xảy ra tranh chấp tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Phạm Thị Lan Anh (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 5/9, do mâu thuẫn trong quá trình tranh chấp khách sạn, Nguyễn Văn Đức là quản lý khách sạn Nghiêng Sa Pa đã bị nhóm người do Phạm Thị Lan Anh cầm đầu, đi tới đánh nhiều nhát vào người.

Khoảng 10 phút sau, Đức quay lại cùng một nhóm khoảng 5 người khác đe dọa, thách thức to tiếng chửi bới với nhóm của Phạm Thị Lan Anh.

Theo cảnh sát, quá trình xô xát, hai bên ném điếu cày, gạt tàn thuốc lá và cầm xà beng rượt đuổi nhau, tuy nhiên chưa xảy ra thương tích.

Nhà chức trách xác định hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng với tính chất côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm để tấn công nhau giữa 2 nhóm người trên đã làm náo loạn, gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc cho các hộ dân xung quanh.

Đặc biệt đây là nơi tập trung nhiều khách sạn, nhà nghỉ nên sự việc đã gây ảnh hưởng tới du khách và hình ảnh khu du lịch quốc gia Sa Pa.