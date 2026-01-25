Tạm giữ 6 đối tượng cắt trộm dây cáp điện để bán phế liệu

Ngày 25/1, Công an phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra hành vi trộm dây cáp điện trung thế để bán phế liệu.

Các đối tượng đang tạm giữ gồm: A.H. (SN 2009), A.W. (SN 2005), K.V.Đ. (SN 1996), A.L. (SN 2000), S. (SN 2004) và A.L.H. (SN 2007), cùng trú tại Quảng Ngãi.

Dây cáp ngầm điện trung thế bị các đối tượng cắt trộm để bán phế liệu (Ảnh: Công an phường Kon Tum).

Trước đó, khoảng 7h ngày 24/1, Công an phường Kon Tum nhận tin báo về việc hệ thống lưới điện tại công trình chống lũ lụt, sạt lở dọc sông Đăk Bla, phường Kon Tum bị kẻ gian cắt trộm khoảng 300m, gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Công an phường Kon Tum phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) khoanh vùng, truy xét các đối tượng. Sau hơn 5 giờ tiếp nhận tin báo, công an đã phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện 6 vụ cắt trộm dây cáp điện, với tổng chiều dài khoảng 300m để mang đi bán phế liệu, lấy tiền tiêu xài.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Công an phường Kon Tum cũng triệt phá một vụ trộm cắp dây cáp điện trung thế, bắt giữ 8 đối tượng.