3 "quý bà" đi cắt trộm gần 7.000m cáp điện để bán đồng nát

Ngày 3/10, Công an thành phố Vinh (Nghệ An), cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Liễu (45 tuổi, trú thành phố Vinh), Nguyễn Thị An (53 tuổi), Nguyễn Thị Xuân (48 tuổi), cùng trú tại huyện Nghi Lộc về tội Trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra làm rõ, từ ngày 10/9 đến ngày 26/9, 3 người phụ nữ nói trên đã thực hiện 3 vụ trộm dây cáp điện ngầm và dây tiếp địa tại các công trình xây dựng giao thông trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc.

Công an làm việc với Nguyễn Thị An (Ảnh: P. Thủy).

Để tránh sự phát hiện của bảo vệ công trình và lực lượng chức năng, các vụ trộm diễn ra trong khoảng thời gian 1h30-2h15.

Số dây cáp điện sau khi trộm được các đối tượng cắt ngắn để chở đến bán cho cơ sở thu mua phế liệu của Nguyễn Văn Cậy (44 tuổi, trú huyện Nghi Lộc).

Cả 3 người phụ nữ kể trên bị bắt giữ vào ngày 1/10, khi Công an thành phố Vinh phối hợp Công an huyện Nghi Lộc phá thành công chuyên án. Lực lượng chức năng thu giữ 2 chiếc kìm cùng một số tang vật các đối tượng chưa kịp tiêu thụ.

3 chiếc xe máy được các đối tượng sử dụng để di chuyển khi gây án và chở tài sản trộm cắp đến nơi tiêu thụ (Ảnh: P. Thủy).

Ước tính số tài sản gồm gần 7.000m dây cáp ngầm và dây tiếp địa Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Xuân trộm có giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng. Bước đầu, 3 người phụ nữ thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai đi trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh cũng khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cậy về tội Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có.