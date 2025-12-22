Tạm giữ 4 người tranh chấp bãi nuôi hàu ở Quảng Ninh

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan vụ tranh chấp bãi nuôi hàu xảy ra trên sông Chanh, phường Hà An.

Các đối tượng Vũ Đình Sĩ, Lê Văn Hải, Ngô Quang Thành, Đinh Hữu Phước bị cơ quan Công an tạm giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 9/12, đơn vị phát hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh hai nhóm đối tượng sử dụng tàu, thuyền đâm va vào nhau để tranh chấp khu vực nuôi hàu. Các hình ảnh được quay, chụp, đăng tải và livestream trên mạng xã hội.

Qua xác minh, khu vực mặt nước thuộc địa phận thị xã Quảng Yên cũ có nhiều hộ dân tự nhận một phần diện tích để nuôi hàu, hà. Thời gian gần đây, do ít mưa, độ mặn tăng cao khiến môi trường không phù hợp cho hàu sinh trưởng.

Trước thực tế này, các hộ nuôi đã kéo bè về khu vực cửa sông, nơi có độ mặn thấp hơn, để neo đậu. Việc này dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp giữa hai nhóm nuôi trồng thủy sản.

Nhóm thứ nhất gồm Vũ Đình Sĩ (SN 1986, trú tại phường Quảng Yên) và Ngô Quang Thành (SN 1990, trú tại phường Cẩm Phả), cùng một số đối tượng liên quan.

Nhóm thứ hai gồm Đinh Hữu Phước (SN 1990, trú tại phường Vàng Danh) và Lê Văn Hải (SN 1994, trú tại phường Liên Hòa), cùng một số người khác.

Hai nhóm đã sử dụng tàu, thuyền đâm va trực diện, chửi bới nhau trên sông. Theo cơ quan công an, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy và làm phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.