Kẻ hành hung mẹ ruột, đâm cán bộ bảo vệ an ninh trật tự lĩnh án

Ngày 22/12, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Bùi Minh Lợi (30 tuổi, ngụ tại xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau) 11 năm tù về tội Giết người và Chống người thi hành công vụ.

Bị cáo Bùi Minh Lợi (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, khoảng 7h ngày 20/6, Bùi Minh Lợi có hành vi hành hung mẹ ruột là bà L.T.H., gây mất an ninh trật tự.

Nhận tin báo của người dân, Công an thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn (cũ) kết hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đến hiện trường mời Lợi về làm việc.

Tuy nhiên, Lợi không chấp hành mà lấy một con dao chống cự lại lực lượng làm nhiệm vụ. Lợi dùng dao đâm trúng vùng ngực ông T.A.Đ. (Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở) gây thương tích nặng.

Sau đó, Lợi tiếp tục cầm dao đe dọa, rượt đuổi lực lượng làm nhiệm vụ rồi vào nhà cố thủ. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, Lợi bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn cho thấy, tỷ lệ thương tích của ông Đ. là 64%.