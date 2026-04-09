Tạm giam tài công uống rượu tông chết người lái đò

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1980, trú tỉnh An Giang) để điều tra về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, lúc 19h ngày 11/12/2025, Tuấn lái vỏ lãi composite (xuồng, ghe máy nhỏ) chở theo một người bạn chạy trên tuyến sông Tiền.

Khi đến khu vực ngã ba sông Tiền và sông Bảo Định, đoạn thuộc khu vực phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, vỏ lãi xảy ra va chạm với chiếc đò ngang do ông H.H.V. (SN 1966, quê Vĩnh Long) điều khiển.

Cú va chạm khiến ông V. rơi xuống sông mất tích. Đến sáng 13/12, thi thể nạn nhân được tìm thấy gần chùa Liên Hoa thuộc xã Bình Ninh cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 4km.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu của Tuấn tại thời điểm điều khiển vỏ lãi ở mức 59,8mg/100ml, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông đường thủy.

Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng, ông V. tử vong do ngạt nước trên nền chấn thương sọ não.