Khởi tố 46 bị can trong vụ gây rối tại Đà Nẵng

Ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố thêm 11 bị can liên quan đến vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, xảy ra trong các ngày 21-22/9/2025, tại phường Hòa Cường, Đà Nẵng.

Công an thành phố Đà Nẵng xác định nhiều thanh thiếu niên đã rủ rê sử dụng xe máy mang theo hung khí, tụ tập di chuyển ngoài đường vào khung giờ khuya và rạng sáng nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, sẵn sàng đánh nhau khi xảy ra mâu thuẫn với người khác.

9 trong số 46 đối tượng tham gia gây rối trật tự công cộng bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng di chuyển với tốc độ cao trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Đà Nẵng, trong đó có tuyến đường 2/9.

Trong quá trình lưu thông, các bị can có hành vi chạy xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, la hét, gây náo loạn đường phố, khiến người dân hoang mang, lo sợ, làm mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích cho người tham gia giao thông.

Khi phát hiện nhóm đối tượng mang theo hung khí, nhiều thanh thiếu niên khác đã tụ tập, đi theo nhiều vòng để xem, cổ vũ cho các hành vi vi phạm pháp luật, khiến tình hình an ninh trật tự trên tuyến đường 2/9 diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Tháng 9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã quyết định khởi tố 35 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 34 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một bị can.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục xác định thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia nhóm cầm hung khí gây rối trật tự công cộng.

Trong các ngày 30/1 và 6/2, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố thêm 11 bị can, ra lệnh bắt 5 bị can để tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can.

Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.