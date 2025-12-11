Chủ khu đất ở TPHCM thu phí người đổ chất thải và chôn lấp trái phép

Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Hồng Trinh (SN 1968, ngụ TPHCM) về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Cảnh sát tống đạt lệnh bắt tạm giam bà Đỗ Hồng Trinh (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Tổ tuần tra 363 Công an phường An Khánh thấy T.X.T. chạy xe ba gác vận chuyển hơn 400kg chất thải chuẩn bị đổ xuống bãi đất trống trên đường số 11. Sau đó, tổ công tác tiếp tục phát hiện H.V.Q. chạy xe máy chở khoảng 120kg chất thải đến cùng địa điểm trên để đổ trái phép.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê vận chuyển chất thải đến khu vực này để đổ, với tiền công 200.000-400.000 đồng/lượt. Bãi đất trống nơi này thuộc sở hữu của bà Đỗ Hồng Trinh. Bà Trinh đồng ý cho nhóm người đổ và chôn lấp chất thải trái phép và thu phí.

Đi sâu điều tra, Công an phường An Khánh xác định Đỗ Hồng Trinh đã lợi dụng phần đất do mình quản lý để cho người khác đổ, thải và chôn lấp chất thải trái phép từ tháng 10/2024 đến thời điểm bị phát hiện, thu lợi bất chính khoảng 120 triệu đồng.

Căn cứ kết quả giám định của các cơ quan chức năng, cảnh sát xác định khối lượng chất thải bị chôn lấp trái phép là gần 2.900 tấn. Hành vi của Đỗ Hồng Trinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và trật tự quản lý tài nguyên đô thị tại địa phương.

Vụ việc được khám phá kịp thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Công an phường An Khánh trong công tác bảo vệ môi trường, phòng ngừa vi phạm về đổ thải, chôn lấp chất thải trái phép.

Công an TPHCM cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, góp phần giữ vững trật tự đô thị và an ninh sinh thái.