Tạm giam 3 thiếu niên chém người ở Tây Ninh

Ngày 30/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam V.T.N. (SN 2008), N.T.Đ. (SN 2008) và P.Q.N.T. (SN 2009) để điều tra về các tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 23/4, 3 bị can cùng khoảng 15 người tụ tập, chạy xe máy qua nhiều tuyến đường ở phường Tân Ninh. Một số người trong nhóm mang hung khí như dao tự chế, bình xịt hơi cay để sử dụng khi phát sinh mâu thuẫn.

Nhóm này chạy xe tốc độ cao, nẹt pô, khi đến đường Dương Minh Châu thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đang ngồi tại quán nước. Hai bên lời qua tiếng lại, ném bàn ghế rồi rời đi.

Sau đó, nhóm của N. dùng dao tự chế và hung khí tấn công một nhóm thanh niên khác đang đi trên đường. Hậu quả, anh N.Q.N. bị thương ở tay phải; anh L.T.T. bị thương vùng mặt, phải nhập viện cấp cứu.

Công an phường Tân Ninh phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh xác minh, truy xét, mời làm việc 17 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều hung khí.

Các đối tượng từ 15 đến 17 tuổi, một số có tiền án, tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra.