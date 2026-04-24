Buộc 3 người phải thu gom gần 35kg tờ rơi đã rải ở Tây Ninh

Ngày 24/4, Công an xã Đức Hòa (Tây Ninh) lập hồ sơ xử lý 3 trường hợp rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền góp, thu giữ gần 35kg tờ rơi.

Công an yêu cầu những người rải tờ rơi phải thu gom (Ảnh: M.H.).

Trước đó, ngày 23/4, khi tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, Công an xã Đức Hòa phát hiện 3 trường hợp rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền góp trái phép dọc các tuyến đường, khu dân cư.

Cụ thể, lực lượng công an phát hiện C.T.T. (20 tuổi, ngụ địa phương) lái xe máy rải tờ rơi tại khu vực ấp Bình Tiền 2. Tổ công tác mời T. về trụ sở làm việc, lập hồ sơ xử lý và tạm giữ 27,5kg tờ rơi.

Tiếp đó, công an phát hiện N.V.T. (30 tuổi, quê Thanh Hóa) lái xe máy chở theo B.N.H. (22 tuổi, quê Hải Phòng) rải tờ rơi tại một số điểm thuộc ấp Bình Tả 2, tạm giữ thêm 7kg tờ rơi.

Số tờ rơi được công an thu giữ (Ảnh: M.H.).

Bị bắt quả tang, cả 3 người bị buộc thu gom số tờ rơi đã rải trên đường.

Tại cơ quan công an, những người này thừa nhận hành vi rải tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp trái phép, gây mất mỹ quan. Công an xã Đức Hòa tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.