Hàng chục thanh thiếu niên đua xe, gây náo loạn quốc lộ ở Tây Ninh

Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh làm việc với 22 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm này lái xe máy tụ tập trên quốc lộ 50, tuyến tránh quốc lộ 50 và đường ĐT830 (đoạn qua các xã Tân Lân, Mỹ Lệ, Cần Giuộc) chạy lạng lách, bốc đầu, đua xe.

Theo công an, khoảng 2h ngày 12/4, L.Q.V. (SN 2009, ngụ xã Mỹ Lộc) cùng 7 người khác đến tiệm sửa xe của T.Q.T. (SN 2009, ngụ xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh) để sửa và xem độ xe.

Nhóm đua xe gây náo loạn đường phố (Ảnh: Minh Huy).

T. biết một số tiệm sửa xe (lò độ xe) tại Tây Ninh, Đồng Tháp và TPHCM thường hẹn nhau đến khu du lịch biển Tân Thành, xã Gò Công Đông (Đồng Tháp) để đua xe trái phép vào rạng sáng các ngày chủ nhật hàng tuần.

Do đó, T. rủ V. cùng nhóm bạn đến cổ vũ, đồng thời thử xe vừa độ, cả nhóm đồng ý. Khoảng 3h cùng ngày, nhóm đi trên 5 xe máy từ xã Mỹ Lộc đến khu du lịch biển Tân Thành.

Khi đến khu vực gần ngã tư Gia Thuận (xã Gia Thuận, Đồng Tháp), nhóm gặp nhiều thanh thiếu niên khác và hiểu ý cùng tụ tập để đua xe trái phép nhằm thử xe.

Sau đó, các đối tượng quay đầu về hướng cầu Mỹ Lợi, di chuyển về địa phận tỉnh Tây Ninh theo quốc lộ 50.

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ đua xe (Ảnh: Minh Huy).

Khoảng 6h cùng ngày, các đối tượng đi trên khoảng 25 xe mô tô (nhiều xe không gắn biển số hoặc che biển số bằng khẩu trang, giấy), lưu thông trên tuyến tránh quốc lộ 50, đường ĐT830 rồi quay lại quốc lộ 50, hướng về TPHCM.

Trên suốt quãng đường, nhóm thanh thiếu niên chạy dàn hàng ngang, rú ga, bốc đầu, lạng lách, đánh võng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Trong đó, 3 người quay clip và đăng lên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với công an các xã Tân Lân, Mỹ Lộc, Cần Giuộc và Phòng PC02 Công an TPHCM, Công an tỉnh Đồng Tháp xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.

Đến nay, lực lượng chức năng đã mời làm việc 35 người, trong đó có 22 người trực tiếp tham gia gây rối vào ngày 12/4.