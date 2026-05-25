Bắt 61 người trong đường dây ma túy từ quán bar ở Vũng Tàu

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - PC04) cho biết, đã triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở phường Vũng Tàu.

Các đối tượng liên quan đường dây ma túy ở phường Vũng Tàu (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước đó, qua công tác rà soát địa bàn, PC04 phát hiện quán bar Revo trên địa bàn phường Vũng Tàu có dấu hiệu hoạt động quá giờ quy định, tập trung đông khách, tiềm ẩn phức tạp liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy.

Trên cơ sở đó, PC04 đã khẩn trương báo cáo báo Giám đốc Công an TPHCM để chỉ đạo xác lập chuyên án nhằm bắt cả đường dây tội phạm, chuyển hóa điểm, tụ điểm phức tạp, bảo vệ an ninh trật tự địa bàn.

Rạng sáng 12/4, Đội 5 - PC04 chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra quán bar Revo, phát hiện 12 trường hợp dương tính với chất ma túy, 30 trường hợp sử dụng chất cấm và bắt quả tang nhân viên Hoàng Đình Toàn đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngay trong quán.

Tiếp tục đấu tranh, khai thác đối tượng, Công an TPHCM nhanh chóng làm rõ và triệt phá 2 nguồn cung cấp ma túy, cần sa cho quán bar do Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Huy cầm đầu; đồng thời bắt giữ các đối tượng liên quan về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhân viên quán bar Hoàng Đình Toàn bán ma túy cho khách (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo cảnh sát, các đối tượng này không chỉ cung cấp ma túy cho khách tại quán Revo mà còn phân phối cho nhiều đầu mối bán lẻ, tổ chức sử dụng tại các quán bar, quán cà phê trên địa bàn trung tâm Vũng Tàu.

Với tinh thần không bỏ lọt tội phạm, từ một đối tượng dương tính với ketamine được phát hiện tại quán là Nguyễn Kiết Tường, các mũi trinh sát của Đội 5, PC04 đã bắt giữ các đường dây mua bán ma túy tổng hợp do Đỗ Hoàng Khanh và Phạm Tích Nhân cầm đầu; đồng thời triệt xóa nhóm môi giới, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các hội nhóm do Nguyễn Thị Tuyết Hồng điều hành.

Từ các đối tượng cầm đầu, Công an TPHCM tiếp tục bóc gỡ nhiều mắt xích mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp và cần sa trên địa bàn.

Đến nay, Công an TPHCM đã bắt giữ, khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trương Tiến Phương Huy cùng số ma túy bị thu giữ (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo Công an TPHCM, chiến công trên tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Công an TPHCM trong đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, kiên quyết không để hình thành, tồn tại các “điểm nóng” về ma túy trên địa bàn, tiến tới mục tiêu phấn đấu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, lựa chọn các hình thức vui chơi, giải trí lành mạnh; nâng cao cảnh giác, không tham gia các tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự, không sử dụng trái phép chất ma túy và các chất kích thích, tránh để bị lôi kéo, dụ dỗ vào các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tương lai của bản thân, gia đình và xã hội.