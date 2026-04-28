Câu lạc bộ đi đầu trong hoạt động phòng chống ma túy ở TPHCM

Tối 27/4, Câu lạc bộ tình nguyện vì bình yên thành phố (P.A.S.T.) tổ chức hội nghị lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM, đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, các thành viên câu lạc bộ cùng dàn nghệ sĩ khách mời.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy làm Phó Chủ nhiệm Khối văn nghệ sĩ Câu lạc bộ P.A.S.T. (Ảnh: Lê Trai).

Theo ban tổ chức, P.A.S.T. là mô hình điểm, mang tính tiên phong, sáng tạo trong công tác truyền thông phục vụ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mô hình được hình thành trên cơ sở phối hợp giữa Công an TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) giữ vai trò chủ trì, tham mưu, định hướng nội dung; trực tiếp đồng hành trong tổ chức, triển khai các hoạt động.

Ngay từ khi ra đời, Câu lạc bộ đã xác định hướng đi đột phá, tận dụng sức mạnh của truyền thông số, huy động sự tham gia của thanh niên, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung và những người có sức ảnh hưởng trong xã hội nhằm lan tỏa thông điệp tích cực, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Thượng tá Sơn Ngọc Lành đánh giá cao vai trò của câu lạc bộ P.A.S.T. (Ảnh: Lê Trai).

Chỉ trong thời gian ngắn, câu lạc bộ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, triển khai các chương trình tuyên truyền cho hơn 1.200 người nghiện ma tuý; hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý cho nhiều trường hợp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; vận động hàng nghìn phần quà và nguồn lực xã hội hóa trị giá hàng trăm triệu đồng, trong đó có 400 triệu đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tệ nạn ma túy.

Hội nghị lần thứ I có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả hoạt động bước đầu, xác định phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo; đồng thời kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, bền vững.

Thượng tá Sơn Ngọc Lành, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TPHCM), cho biết, dù mới được thành lập trong thời gian ngắn, chỉ từ một nhóm tình nguyện viên nhỏ của PC04 trong các hoạt động phòng chống ma túy trong năm 2025, đến nay đã trở thành câu lạc bộ lớn mạnh, trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM. Câu lạc bộ đã khẳng định dấu ấn bằng những kết quả nổi bật, giàu tính sáng tạo và sức lan tỏa mạnh mẽ.

Phó Trưởng phòng PC04 cam kết tiếp tục đồng hành, định hướng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để câu lạc bộ phát triển bền vững, trở thành hình mẫu tiêu biểu không chỉ của thành phố và còn nhân rộng trong phạm vi cả nước.

“Với niềm tin, khí thế và khát vọng cống hiến, chúng tôi tin tưởng rằng Câu lạc bộ tình nguyện vì bình yên thành phố sẽ tiếp tục bứt phá, lan tỏa mạnh mẽ giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng an toàn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, không còn ma túy trong tương lai”, Thượng tá Sơn Ngọc Lành chia sẻ.