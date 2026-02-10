Tài xế xe container mua pháo trên mạng bán kiếm lời

Ngày 10/2, Công an phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Thanh Cao (SN 1992, trú phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) để điều tra hành vi buôn bán pháo lậu.

Đối tượng Lê Thanh Cao cùng tang vật là 16 hộp pháo lậu (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 19h ngày 9/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên quốc lộ 12B, đoạn qua địa bàn phường, Công an phường Yên Sơn phát hiện xe container đầu kéo mang BKS 15H - 003.86, kéo theo xe rơ moóc BKS 15R - 151.31 đang dừng đỗ trên đường.

Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện trên xe có 2 thanh niên đang ngồi trong cabin gồm lái xe Lê Thanh Cao và Bùi Văn Lương (SN 2002, trú phường Yên Sơn, Ninh Bình).

Thời điểm này, đối tượng Cao đang bán 16 hộp pháo lậu (30,8kg) cho Lương. Các đối tượng đã tự giác giao nộp số lượng pháo nói trên. Đối tượng Cao khai đặt mua số pháo này trên mạng về để bán kiếm lời.

Công an phường Yên Sơn đang điều tra xử lý theo quy định pháp luật.