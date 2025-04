Tài xế taxi nhanh trí giúp cô gái trẻ thoát vụ lừa bán sang Campuchia

Ngày 24/4, Trung tá Trương Quốc Sỹ, Trưởng Công an xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, đã gửi văn bản báo cáo Giám đốc Công an tỉnh về việc đề nghị biểu dương và khen thưởng anh Lương Quang Kiệt, tài xế taxi đã giúp công an ngăn chặn một vụ có dấu hiệu mua bán người.

Theo thông tin từ Công an xã Phước An, vào khoảng 11h ngày 11/4, anh Lương Quang Kiệt (31 tuổi), tài xế taxi tại thành phố Quy Nhơn, nhận một cuốc xe qua ứng dụng LADO. Anh đón một nữ hành khách tại xã Phước An với điểm đến là Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Lãnh đạo Công an xã Phước An cảm ơn anh Kiệt đã cảnh giác cao, giúp công an ngăn chặn vụ bán người (Ảnh: Công an xã Phước An).

Nhận thấy hành khách là cô gái trẻ đi một mình, không mang theo hành lý và có người trả tiền khi đến nơi, anh Kiệt nghi ngờ có dấu hiệu bị lừa đảo nên đã trình báo Công an xã Phước An.

Sau khi xác minh, công an phát hiện hành khách là em N.T.K.T. (18 tuổi), ở xã Phước An, bị một đối tượng lạ dụ dỗ qua mạng xã hội để sang Campuchia làm việc nhẹ với mức lương cao.

Công an xã Phước An đã xác định đây là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo và đã liên hệ, vận động gia đình em T. để giải thích và ngăn chặn việc bị lừa đảo qua Campuchia.

Tại buổi làm việc, em T. cho biết, đối tượng lừa đảo hứa hẹn rằng khi sang Campuchia chỉ cần ngồi học đánh máy vi tính và mỗi tháng sẽ được trả 25 triệu đồng. Sau khi làm việc với công an, em T. và gia đình đã cam kết không tin theo các đối tượng lừa đảo xuất cảnh trái phép.

"Tài xế taxi có tinh thần cảnh giác rất cao. Nếu anh Kiệt hủy chuyến, đối tượng lừa đảo có thể gọi hối thúc bị hại đặt xe khác để đi. Tinh thần cảnh giác của anh Kiệt rất đáng được biểu dương và nhân rộng", Trung tá Sỹ nhấn mạnh.