Tài xế taxi giúp công an ngăn chặn cô gái nghi bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 13/4, Công an xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, xác nhận việc ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo đưa một nữ công dân địa phương sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, nhờ vào tin báo từ một tài xế taxi.

Trước đó, vào lúc 11h00 ngày 11/4, Công an xã Phước An nhận được thông tin từ anh Lương Quang Kiệt (31 tuổi), tài xế taxi tại thành phố Quy Nhơn.

Anh Kiệt cho biết, có một công dân địa phương đã đặt taxi qua ứng dụng LADO để đi đến Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, với mục đích sang Campuchia làm việc với mức lương khoảng 25 triệu đồng/tháng.

Công an xã Phước An làm việc, vận động, giải thích với gia đình N.T.K.T. nhằm ngăn chặn việc bị lừa đảo qua Campuchia (Ảnh: Công an cung cấp).

Nghi ngờ đây là một thủ đoạn lừa đảo, anh Kiệt đã nhanh chóng báo cáo với Công an xã Phước An. Sau khi xác minh, công an xác định người bị lừa là em N.T.K.T. (18 tuổi), trú tại xã Phước An, huyện Tuy Phước.

Công an xã Phước An đã liên hệ và vận động gia đình em T., giải thích để ngăn chặn việc bị lừa đảo qua Campuchia. Tại buổi làm việc, em T. và gia đình đã cam kết không tin theo các đối tượng lừa đảo xuất cảnh trái phép.

Nhờ tinh thần cảnh giác của anh Kiệt, công an địa phương đã ngăn chặn thành công vụ lừa đảo này. Công an xã Phước An khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và phối hợp với lực lượng công an trong việc phòng chống loại tội phạm này. Đặc biệt, cần chú ý đến con em trong độ tuổi 18-35, không có việc làm ổn định và có tâm lý muốn tìm việc làm dễ dàng, thu nhập cao.