Sự thật đằng sau hành động đem bán 114 chỉ vàng của nữ sinh ở Hà Nội

Ngày 22/3, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Yên Hòa vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nữ sinh bị lừa đảo, suýt bán lượng lớn vàng của gia đình để chuyển tiền cho các đối tượng trên mạng.

Trước đó, tối 11/3, trong quá trình tuần tra tại khu vực phố Trung Kính, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, Cảnh sát khu vực Công an phường Yên Hòa, nhận được tin báo từ chủ một cửa hàng vàng về việc có nữ sinh đến giao dịch với nhiều biểu hiện bất thường.

Ngay sau đó, Thiếu tá Quang có mặt, xác minh và nhận thấy nữ sinh có dấu hiệu bị thao túng tâm lý nên đã yêu cầu tạm dừng giao dịch, đồng thời đưa em về trụ sở để ổn định tinh thần.

Số vàng nữ sinh đem bán (Ảnh: Công an Hà Nội).

Qua làm việc, nữ sinh cho biết bị các đối tượng trên mạng dụ dỗ bằng chiêu trò “hỗ trợ làm thủ tục đi du học”, sau đó yêu cầu mang vàng của gia đình đi bán để chuyển tiền. Số tài sản nữ sinh mang theo lên tới 114 chỉ vàng, trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây là lần thứ ba Thiếu tá Nguyễn Văn Quang trực tiếp phát hiện, ngăn chặn các vụ việc tương tự. Trước đó, vào các ngày 28/10/2025 và 13/1, cán bộ này đã kịp thời “giải cứu” hai trường hợp học sinh, sinh viên bị các đối tượng giả danh cơ quan Công an lừa bán vàng, chuyển tiền.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, thiếu kinh nghiệm của người trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên, để dựng lên các kịch bản như hỗ trợ du học, giả danh cơ quan chức năng… nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Nhà trường cũng cần tăng cường phổ biến, cảnh báo để học sinh, sinh viên nhận diện và phòng tránh.

Đặc biệt, người trẻ cần tự trang bị kỹ năng nhận biết dấu hiệu lừa đảo, không thực hiện các yêu cầu chuyển tiền, bán tài sản theo hướng dẫn của người lạ trên mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.