Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 82 tỷ đồng khi mua vàng trực tuyến

Ngày 13/2, Công an TP Hà Nội cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo khi tham gia đầu tư giao dịch vàng qua ngân hàng giả mạo nước ngoài.

Theo Công an Hà Nội, gần đây, một phụ nữ ở Hà Nội trình báo việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 82 tỷ đồng thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo.

Theo đó, thông qua mạng xã hội, các đối tượng giới thiệu cho bị hại cơ hội đầu tư vàng sinh lời cao, quảng bá nền tảng giao dịch tự xưng liên kết với “ngân hàng Mỹ”, cam kết lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối.

Khi nạp số tiền nhỏ, hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho rút tiền thành công. Đến khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, các đối tượng đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền, như phí đổi tiền quốc tế; phí mở tài khoản quốc tế; phí mở tài khoản pháp nhân; phí bảo hiểm giao dịch...

Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống tiếp tục viện dẫn lý do mới để kéo dài, không thực hiện việc rút tiền.

Công an nhấn mạnh, đây là thủ đoạn kéo dài, chiếm đoạt nhiều lần cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính.

Để chủ động phòng, chống lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân chỉ tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp; không tin tưởng vào các lời mời gọi đầu tư sinh lời cao, cam kết chắc chắn có lãi, tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp phí để rút tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn.