Điều tra dấu hiệu lừa đảo mua vàng online tại TPHCM

Ngày 27/11, Công an TPHCM cho biết, đã tiếp nhận đơn tố giác của người dân về việc mua vàng online (mua bán trực tuyến qua Internet) tại tiệm trang sức Kim Nguyên Bảo, số 343 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, và có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiệm vàng Kim Nguyên Bảo (Ảnh: CTV).

Theo đó, nhiều người dân sau khi mua vàng online của tiệm Kim Nguyên Bảo nhưng không được giao đã tìm đến địa chỉ cửa hàng và phát hiện cơ sở đã đóng cửa.

Các nạn nhân cho biết, trước đây, khi đặt mua vàng tại tiệm, họ đều được giao hàng đầy đủ, đúng hẹn. Việc mua bán chủ yếu thực hiện qua trao đổi trực tuyến và chuyển khoản.

Tuy nhiên, từ giữa tháng 11 đến nay, hàng loạt khách hàng không thể liên lạc với chủ cơ sở. Họ gọi điện, nhắn tin, liên hệ qua fanpage nhưng đều không nhận được phản hồi. Trụ sở tiệm vàng cũng đóng cửa, treo bảng cho thuê mặt bằng.

Đơn cử trường hợp bà T.T.T.C. (ngụ phường Bình Đông) bị lừa hơn 42 triệu đồng. Bà cho biết, đến tiệm Kim Nguyên Bảo qua các quảng cáo, livestream trên Facebook. Tin tưởng vào sự minh bạch của cơ sở, bà làm theo hướng dẫn của nhân viên trên ứng dụng và chuyển tiền mua vàng. Tiệm hẹn giao từ ngày 13/11 đến 18/11, nhưng đến nay bà vẫn chưa nhận được hàng.

Các nạn nhân đã tập hợp đơn từ, sao kê chuyển khoản và nộp đơn tố giác đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân nên mua bán vàng tại các cơ sở được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, có địa điểm kinh doanh rõ ràng; ưu tiên giao dịch trực tiếp để hạn chế rủi ro, tránh mua bán vàng qua hình thức online.