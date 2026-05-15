"Siêu trộm" liên tục đột nhập nhà dân lấy tài sản

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt tạm giam đối với Huỳnh Công Trọng (SN 2001, trú tại xã Phú Lộc, thành phố Huế) để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

Kết quả điều tra xác định do cần tiền tiêu xài, từ ngày 27/3 đến ngày 7/5, Trọng nhiều lần đi xe máy từ thành phố Huế vào địa bàn Đà Nẵng tìm kiếm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Huỳnh Công Trọng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Khoảng 7h30 ngày 27/3, Trọng đi xe máy đến khu vực đường Nguyễn Tất Thành (phường Hải Vân). Tại đây, Trọng phát hiện nhà bà N.T.M.A. (SN 1982) không có người trông coi nên đột nhập vào phòng ngủ lấy trộm một két sắt, mang đến khu vực vắng người thuộc địa phận Lăng Cô (thành phố Huế) để phá.

Lấy được 2,7 triệu đồng trong két sắt, Trọng vứt bỏ tang vật cùng giấy tờ tại hiện trường.

Khoảng 8h ngày 31/3, Trọng tiếp tục đi xe máy vào Đà Nẵng gây án. Khi đến nhà của ông Đ.T.N. (SN 1971, trú tại phường Hải Vân), đối tượng trèo rào, phá cửa sổ đột nhập vào bên trong lấy trộm nhiều tài sản, nhẫn vàng và 23 triệu đồng tiền mặt.

Khoảng 9h30 cùng ngày, Trọng phát hiện nhà của ông Đ.N.H. (SN 1973, trú tại phường Cẩm Lệ) khóa cổng ngoài nhưng không có người trông coi nên tiếp tục đột nhập vào trộm cắp tài sản. Tại phòng ngủ tầng 2, Trọng đập vỡ 2 con heo đất lấy gần 40 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo vụ việc xảy ra tại phường Cẩm Lệ, Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương triển khai điều tra và mời Trọng về làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận thêm các vụ trộm cắp tài sản khác từng thực hiện trên địa bàn Đà Nẵng.