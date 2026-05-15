Hành trình vượt hơn 2.000km gây án tinh vi của tên trộm vàng, kim cương

Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng và Công an phường Hoà Bình (Hải Phòng) truy bắt Trần Văn Sơn (SN 1994).

Sơn là đối tượng trộm cắp tài sản trị giá hơn 1,5 tỷ đồng tại phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ).

Đối tượng Trần Văn Sơn (Ảnh: CTV).

Trước đó lúc 18h ngày 30/4, một cặp vợ chồng khi đi du lịch về nhà tại khu dân cư Minh Châu, phường Sóc Trăng, phát hiện nhà có dấu hiệu bị kẻ gian cạy phá, trộm cắp tài sản.

Qua kiểm tra chủ nhà phát hiện bị mất trộm nhiều vàng nữ trang, trang sức kim cương và tiền mặt 20 triệu đồng; tổng giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Qua trích xuất camera an ninh, cảnh sát xác định đây là đối tượng chuyên nghiệp, nguỵ trang kín đáo. Lực lượng chức năng khoanh vùng nghi can xác định thủ phạm là Trần Văn Sơn; đối tượng đã bỏ trốn về TP Hải Phòng sau khi gây án.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP, với tinh thần quyết tâm xử lý đối tượng phạm tội, Phòng Cảnh sát hình sự đã cử một tổ công tác vượt hơn 2.000km để truy bắt đối tượng.

Qua xét hỏi, Sơn thừa nhận do cần tiền tiêu xài nên Sơn nảy sinh ý định vào các tỉnh phía nam tìm nhà giàu để đột nhập trộm cắp tài sản.

Ngày 28/4, Sơn đi máy bay từ TP Hải Phòng vào TPHCM rồi đi mua công cụ gây án.

Ngày 29/4, Sơn bắt xe khách từ Bến xe Miền Tây đến Cà Mau, sau đó thuê xe ôm chở đến các khu dân cư để tìm nơi gây án.

Thấy một căn biệt thự lớn đang mở cửa và chỉ có một người giúp việc lớn tuổi bên trong, tên trộm trèo qua rào nấp ở nóc nhà, đợi lúc không còn ai mới ra tay trộm nhiều nữ trang, trang sức kim cương cùng 20 triệu đồng.

Sau khi lấy được tài sản, Sơn nhanh chóng tẩu thoát, tiếp tục thuê xe ôm chở đến cầu Cần Thơ rồi bắt xe khách đi TPHCM. Trên đường đi, Sơn xuống xe đi bộ một đoạn để tránh sự truy vết của lực lượng công an, tìm đến một nhà nghỉ thay quần áo, thay đổi đặc điểm nhận dạng.

Sau đó, Sơn tiếp tục bắt một xe khách khác đi đến TPHCM. Từ đây, Sơn lần lượt bắt các chuyến xe khách đi Đà Lạt, Nha Trang, sau cùng là đi máy bay ra Hà Nội để tiêu thụ tài sản trộm cắp được.