Sẽ xử vắng mặt cựu Phó Cục trưởng nhận hối lộ 6,25 tỷ đồng

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Hải Thanh (63 tuổi, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân).

Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 30/3 tới.

Trong vụ án này, 23 bị cáo khác bị xét xử về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, có 3 bị cáo được tại ngoại, 19 bị cáo bị tạm giam. Riêng bị cáo Nguyễn Hải Thanh đang bỏ trốn và bị cơ quan công an truy nã.

TAND TP Hà Nội kêu gọi bị cáo Nguyễn Hải Thanh ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật. Trường hợp bị cáo Thanh vắng mặt không có lý do chính đáng, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.

Cũng trong vụ án, ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ bị xét xử về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân, cựu Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị xét xử về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, cuối năm 2017, khi có thông tin về dự án hồ chứa nước bản Mồng, tỉnh Nghệ An, bị cáo Dân đã đến gặp ông Hoàng Văn Thắng lúc này là Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, đưa 200.000 USD (tương đương 4,54 tỷ đồng), nhờ tác động để tham gia dự thầu, trúng thầu.

Lúc này, ông Hoàng Văn Thắng đồng ý và trao đổi, tác động với Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (QLXDCT), để tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân, đồng thời nói Dân đến gặp Trần Tố Nghị.

Sau đó bị can Dân đến gặp và nhờ Nghị tác động đến Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 (gọi tắt là Ban 4).

Tại buổi gặp mặt này, bị cáo Dân và Nghị thỏa thuận sau khi trúng thầu, Dân sẽ chi 8% giá trị hợp đồng; trong đó 5% cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT và Cục QLXDCT, 3% cho lãnh đạo Ban 4.

Ông Nguyễn Hải Thanh trước khi bỏ trốn (Ảnh: T.M.).

Bị cáo Nghị đồng ý và hứa sẽ trao đổi trước với Nguyễn Hải Thanh, nguyên Phó Cục trưởng Cục QLXDCT kiêm Giám đốc Ban 4, và giới thiệu Dân đến gặp Thanh.

Biết Công ty Hoàng Dân không đủ năng lực thực hiện gói thầu số 36, bị cáo Dân liên hệ với Lê Vũ Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4; Phạm Đình Hạnh, Giám đốc Công ty Hòa Hiệp; Nguyễn Đăng Thuận, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 36 để thành lập Liên danh Thủy lợi 04 do Công ty Hoàng Dân đứng đầu.

Cuối tháng 10/2017, thời điểm trước khi phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu số 36, Nguyễn Hải Thanh chỉ đạo cung cấp tài liệu dự toán gói thầu số 36 đã được Ban 4 phê duyệt để Liên danh Thủy lợi 04 làm hồ sơ dự thầu.

Theo yêu cầu của hồ sơ dự thầu, Công ty Hoàng Dân phải kê khai kèm hồ sơ năng lực kinh nghiệm đã thi công các dự án tương tự, hồ sơ phải được xác nhận theo quy định.

Song do chưa thi công các dự án tương tự nên bị cáo Dân đã chỉ đạo sử dụng hồ sơ xác nhận không thể hiện Công ty Hoàng Dân đã thi công dự án tương tự làm hồ sơ dự thầu.

Kết quả, Liên danh Thủy lợi 04 trúng thầu với giá 1.094 tỷ đồng (giảm 0,19% so với giá dự toán gói thầu được duyệt 1.096 tỷ đồng).

Theo cáo trạng, ngoài số tiền 200.000 USD đưa trước khi tham gia đấu thầu, trong thời gian Hoàng Văn Thắng giữ chức vụ Thứ trưởng, vào các dịp lễ tết, bị cáo Dân nhiều lần gửi chúc tết tổng số 500 triệu đồng.

Sau khi trúng thầu, thực hiện thỏa thuận từ trước, khoảng tháng 3/2018, bị cáo Dân đến nhà riêng của Trần Tố Nghị đưa 10 tỷ đồng.

Sau Tết Nguyên đán 2018, bị cáo Dân đến phòng làm việc của Hoàng Xuân Thịnh, cựu Phó Giám đốc Ban 4, đưa 5 tỷ đồng để cảm ơn. Sau đó, Thịnh nhận 2,5 tỷ đồng, Thanh cầm 1,25 tỷ đồng, còn lại chia cho các cá nhân của Ban 4.

Nguyễn Hải Thanh đã nhận trực tiếp của Nguyễn Văn Dân và Hoàng Xuân Thịnh (Phó Giám đốc Ban 4) tổng số tiền là 6,25 tỷ đồng.