Đề nghị truy tố nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức.

Trong đó, Bộ Công an đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến (66 tuổi, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (Ảnh: Đ.X.).

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên còn có 6 bị can khác, gồm: Nguyễn Kim Trung (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT)…

Hai bị can khác bị đề nghị truy tố về 2 tội danh là Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ, gồm: Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đề nghị truy tố 1 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng).

Trước đó, tại họp báo Bộ Công an giữa tháng 12, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an, cho biết những sai phạm tại 2 dự án nêu trên đã gây thất thoát hơn 760 tỷ đồng.

Các sai phạm đã được Thanh tra Chính phủ công bố tại Kết luận thanh tra số 528/KL-TTCP.

Theo Thanh tra Chính phủ, số tiền thiệt hại và lãng phí tại hai dự án này lên đến hơn 1.200 tỷ đồng.

Trong đó, kết luận nêu rõ trách nhiệm thuộc Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, các đơn vị, cá nhân trực tiếp liên quan.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với bộ trưởng, thứ trưởng được phân công phụ trách 2 dự án theo từng thời kỳ liên quan đến các vi phạm, sai phạm nêu trong kết luận.