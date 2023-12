Sẽ đề nghị hạ hạnh kiểm với học sinh vi phạm giao thông

Sáng 12/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi kiểm tra đột xuất 6 trường học thuộc TP Việt Trì, huyện Thanh Thủy, Thanh Ba, Đoan Hùng, Cẩm Khê, công an phát hiện 490 học sinh hệ THCS và THPT vi phạm các quy định về an toàn giao thông.

Riêng ngày đầu tiên kiểm tra tại 2 trường học trên địa bàn TP Việt Trì đã phát hiện 338 học sinh vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết sẽ đề nghị nhà trường hạ mức phân loại hạnh kiểm đối với học sinh, sinh viên vi phạm giao thông (Ảnh: Trần Hải).

Các lỗi phổ biến gồm sử dụng phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe máy điện khi chưa đủ tuổi, không đủ điều kiện theo quy định; một số phương tiện không gắn biển số, không có gương chiếu hậu…

Theo công an, một số cơ sở giáo dục chưa thực sự vào cuộc, quyết liệt trong chỉ đạo triển khai, thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục và quản lý, giám sát học sinh chấp hành pháp luật giao thông.

Do đó trên địa bàn Phú Thọ vẫn xảy ra tình trạng học sinh chưa đủ tuổi, không đủ điều kiện điều khiển xe máy, xe máy điện tham gia giao thông đến trường, gửi xe ngay tại trường hoặc các điểm trông giữ xe gần cổng trường.

Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu các trường thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức cho giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông, không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông đến trường.

Lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo đến các trường và đề nghị hạ mức hạnh kiểm các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông; tăng cường xử phạt các trường hợp giao xe cho người chưa đủ tuổi theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông.