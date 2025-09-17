Cô gái bị sàm sỡ, lấy mất túi xách tại chung cư mini ở Hà Nội

Sáng 17/9, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm clip phản ánh một vụ cướp giật tài sản và quấy rối tình dục, xảy ra tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội.

Theo chị B.C., nạn nhân, cũng là người đăng bài, lúc 1h45 ngày 13/9, chị về căn hộ tại chung cư mini trong ngõ 444 Đội Cấn thì bị một đối tượng theo dõi, tiếp cận.

Ngay khi chị C. đi xe máy vào trong nhà xe, đối tượng từ đằng sau lao tới sờ ngực, sau đó lấy luôn chiếc túi xách của chị rồi bỏ chạy.

Chị C. bị đối tượng quấy rối tình dục, trước khi bị lấy mất túi xách (Ảnh: B.C.).

Chị C. cho biết trong túi có một iPhone 15, 7 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị C. cho hay ngay sau vụ việc, chị đã tới Công an phường Ngọc Hà trình báo, nhưng đến nay chưa có thông tin gì từ lực lượng công an.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND phường Ngọc Hà xác nhận và cho biết công an phường đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.