Bắt giữ kẻ sàm sỡ cô gái, giật túi xách ở chung cư mini tại Hà Nội

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Ngọc Hà bắt giữ Nguyễn Đức Hà (38 tuổi, ở phường Bồ Đề, Hà Nội), nghi phạm gây ra các vụ sàm sỡ phụ nữ và cướp giật tài sản trên địa bàn.

Nguyễn Đức Hà (Ảnh: Nam An).

Trước đó, tối 14/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị nam thanh niên sàm sỡ và cướp túi xách tại phường Ngọc Hà, khiến dư luận bức xúc. Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định thủ phạm là Nguyễn Đức Hà.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận rạng sáng 13/9 đã điều khiển xe máy Vision màu xám tháo biển số, mặc áo chống nắng đen, đeo khẩu trang và mũ bảo hiểm để ngụy trang, lang thang tìm phụ nữ đi đêm.

Khi đến phố Phan Kế Bính, Hà đã sàm sỡ chị L.L.T.H. (33 tuổi, trú ở phường Ngọc Hà) rồi cướp túi xách chứa iPhone 15 cùng 3,7 triệu đồng. Trên đường bỏ chạy, đối tượng còn giở trò tương tự với một phụ nữ khác ở phường Văn Miếu.

Sau đó, Hà phi tang túi xách và đồ ngụy trang xuống sông Hồng.