Bắt tạm giam cụ ông dâm ô nữ sinh 13 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Ngư (72 tuổi, ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu), để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Ngư.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Ngư là giáo viên về hưu. Nhiều năm qua, ông Ngư nhận dạy kèm miễn phí cho một nữ sinh 13 tuổi ở cạnh nhà.

Vào hai ngày 29 và 30/4, ông Ngư đã hai lần dùng tay sờ vào vùng nhạy cảm của nữ sinh 13 tuổi này. Trong đó có lần cháu gái phản ứng thì ông này rút tay ra.

Sau khi về nhà, nữ sinh kể lại câu chuyện với gia đình. Bố mẹ nữ sinh làm đơn trình báo cơ quan công an địa phương. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.