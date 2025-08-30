Sàm sỡ em họ rồi dùng dây thừng siết cổ anh đến chết

Ngày 30/8, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lý Hoàng Nam (23 tuổi) sau khi đối tượng này thừa nhận dùng dây thừng siết cổ người anh họ cùng tuổi tử vong.

Nam đang làm bảo vệ tại một công ty ở Rạch Giá (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo công an, lúc 22h ngày 28/8, Nam về nhà anh S. tại ấp Minh Tân, xã Châu Thành để thắp hương cho bà ngoại. Lúc này, trong nhà cũng có 2 em họ của Nam là H. (18 tuổi) và T. (14 tuổi).

Do bực tức vì H. thất hứa không đưa mình đi Rạch Giá chơi, Nam đã dùng dao kề vào cổ em họ chất vấn và có hành vi sàm sỡ. Anh S. nghe thấy can ngăn, Nam mới dừng lại.

Đến khoảng 1h ngày 29/8, khi đang ngủ với anh S., Nam lấy sợi dây thừng dài khoảng 1m quấn quanh cổ anh S.. Tưởng Nam đùa giỡn nên anh S. không phản ứng. Do vậy, Nam tiếp tục ngồi đè lên người và siết cổ anh S..

Khoảng 1 phút sau, thấy anh S. bất động Nam buông tay rồi kéo mền trùm gần kín mặt nạn nhân sau đó xuống võng nằm ngủ.

Đến 4h sáng cùng ngày, Nam về lại phòng trọ ở Rạch Giá rồi đến Công an xã Châu Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.