Rút kinh nghiệm vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổi

Viện KSND Tối cao vừa gửi thông báo tới các đơn vị nghiệp vụ rút kinh nghiệm trong việc tuyên án tù bị cáo Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi) phạm tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3/2021 đến tháng 4/2021, Kiệt có quan hệ tình cảm, quan hệ tình dục 4 lần với Nguyễn Thị Kim Th. (SN 2006) và sinh con khi mới 15 tuổi 10 tháng.

Từ tháng 4/2021, Th. và Kiệt về chung sống cùng nhà. Ngày 27/5/2024, họ đăng ký kết hôn, có thêm người con thứ 2.

Trần Huỳnh Kiệt cùng vợ con (Ảnh: Quang Anh).

Ngày 24/7/2024, Th. đến công an xã để làm các thủ tục hành chính. Lúc này, công an địa phương phát hiện người phụ nữ sinh con khi chưa đủ 16 tuổi nên chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Ngày 12/3/2025, TAND thị xã Ninh Hòa (cũ) tuyên phạt Kiệt 3 năm 6 tháng tù. Sau đó, bị cáo Trần Huỳnh Kiệt và bị hại cùng kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 30/7, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm, tuyên xử Kiệt 3 năm tù. Sau phán quyết trên, người đàn ông này có đơn đề nghị xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Ngày 17/9, Viện KSND Tối cao rút hồ sơ vụ án, tiến hành xác minh về điều kiện, hoàn cảnh của Trần Huỳnh Kiệt.

Ngày 19/9, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản, đề nghị miễn chấp hành hình phạt tù đối với người bị kết án. Sau đó, TAND cùng cấp đã quyết định xét miễn chấp hành hình phạt tù đối với Trần Huỳnh Kiệt.

Từ vụ án trên, Viện KSND Tối cao ra văn bản đề nghị các đơn vị nghiệp vụ, cấp dưới rút kinh nghiệm trong việc áp dụng hình phạt, giải quyết các nội dung kháng cáo.

Theo Viện KSND Tối cao, TAND thị xã Ninh Hòa (cũ) và TAND tỉnh Khánh Hòa áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với Trần Huỳnh Kiệt là chưa phù hợp.

Khi áp dụng hình phạt, tòa án cần xem xét hoàn cảnh gia đình, nhân thân, hậu quả của xã hội khi áp dụng hình phạt đối với bị cáo. Sau khi phạm tội, bị cáo Kiệt cùng bị hại đã sống chung ổn định, đăng ký kết hôn, có 2 con chung. Đồng thời, bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai nhận, có thành tích trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự. Gia đình bị cáo đặc biệt khó khăn, phải ở nhà thuê mà chủ nhà không lấy tiền thuê do khó khăn; bị cáo là lao động chính nuôi vợ cùng các con.

"Việc buộc Kiệt chấp hành hình phạt tù sẽ khiến gia đình gặp khó khăn đặc biệt, con cái thiếu người chăm sóc, tạo gánh nặng cho xã hội, không phù hợp với chính sách nhân đạo của pháp luật hình sự, gây ảnh hưởng dư luận xã hội", Viện KSND Tối cao nêu.

Ngoài ra, theo Viện KSND Tối cao, sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo và bị hại cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo. Tuy nhiên, cấp phúc thẩm chỉ xem xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt mà không xem xét nội dung kháng cáo xin hưởng án treo là vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người kháng cáo.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao cho rằng, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã thiếu sót khi không phát hiện và không có ý kiến về những nội dung trên nên cần rút kinh nghiệm.