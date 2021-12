Quán karaoke lén đón 28 khách, có một người nghi mắc Covid-19

Dân trí Bất chấp quy định cấm hoạt động để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, chủ cơ sở karaoke M.T. ở TP Tây Ninh vẫn lén đón 28 khách vào hát đến khuya, trong đó có một người nghi mắc Covid-19.

Ngày 3/12, Công an TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở karaoke M.T. về hành vi không thực hiện quyết định phòng, chống dịch Covid -19.

Karaoke M.T. tại thời điểm Công an TP Tây Ninh kiểm tra hành chính (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Theo cơ quan công an, vào 23h15 ngày 2/12, Công an TP Tây Ninh tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke M.T. do ông Đ.T.S. (42 tuổi, ngụ phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở karaoke này vẫn đang hoạt động, lực lượng chức năng phát hiện có 4 phòng với 28 khách đang hát karaoke.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, hầu hết khách đều vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh và sử dụng thức uống có cồn do phía cơ sở kinh doanh cung cấp.

Khi thấy công an kiểm tra, khách hát mới mang khẩu trang (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Cơ quan công an đã tiến hành test nhanh Covid-19 và ma túy cho tất cả những người có mặt tại đây. Kết quả hầu hết đều âm tính với Covid-19 và ma túy, chỉ có một khách nam cho kết quả dương tính, nghi mắc Covid-19. Lực lượng công an đã bàn giao người khách này cho địa phương để thực hiện các bước xử lý theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Công an thành phố Tây Ninh, hiện tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cần thực hiện nghiêm quy định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Sơn Nhung