Phía sau những hội thảo ở khách sạn hạng sang và mức lợi nhuận không tưởng

Ngày 30/3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Xiang Guoquan (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi là Sky); Võ Tấn Hiệp (SN 1996, trú tại thành phố Đà Nẵng, tên thường gọi là Tony Võ) và Trần Việt Huy (SN 1988, trú tại tỉnh Khánh Hòa).

Theo cảnh sát, khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan gặp Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy để bàn bạc, thống nhất mở sàn giao dịch thương mại điện tử mang tên “Merry Trade” tại thị trường Việt Nam.

Đối tượng Xiang Guoquan khai nhận tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Các đối tượng đã tạo lập một ứng dụng (app) cài đặt trên điện thoại thông minh mang tên “Merry Trade”, do chính Xiang Guoquan vận hành và quản lý hoạt động mua bán trực tuyến.

Nhóm này còn thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng (do Trần Việt Huy làm Giám đốc) với vốn điều lệ “ảo” lên tới 10 tỷ đồng, trụ sở đặt tại vị trí đắc địa, khiến các nhà đầu tư lầm tưởng đây là một sàn thương mại điện tử uy tín, có tiềm lực tài chính mạnh.

Theo cơ quan điều tra, đường dây lừa đảo này hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi. Chúng quảng bá rầm rộ thông qua các buổi hội thảo tại nhiều khách sạn sang trọng ở các địa phương. Nhóm đối tượng còn tự xưng là “leader” để thuyết giảng về tương lai của thương mại điện tử, hứa hẹn mức lợi nhuận “không tưởng” nhằm đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh của một bộ phận người dân.

Tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng được thu giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sau khi có người tham gia, chúng hướng dẫn nạp tiền (USDT) để quy đổi thành “điểm” trên ứng dụng. Thực chất, số điểm này chỉ là các con số ảo do bộ phận kỹ thuật của Xiang Guoquan tạo ra, không có giá trị thực tế.

Ở giai đoạn đầu, chúng cho phép nạn nhân rút một khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin. Khi người tham gia nạp số tiền lớn, các đối tượng lập tức tung chiêu như “nâng cấp hệ thống” hoặc “lỗi kỹ thuật” để khóa tài khoản, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 9 đến tháng 11/2025, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.