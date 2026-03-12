Phạt nam thanh niên loan tin "xăng còn lên 40 nghìn"

Ngày 12/3, Công an phường Nghĩa Đô (TP Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Đ.X.H. (23 tuổi, trú tại xã Hương Sơn, TP Hà Nội), về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến việc tăng giá xăng, dầu trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Nghĩa Đô phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung xuyên tạc, không đúng sự thật về việc giá xăng, dầu tăng cao, gây hiểu lầm và có nguy cơ ảnh hưởng đến dư luận.

Bài đăng sai sự thật (Ảnh: Công an Hà Nội).

Qua xác minh, công an xác định chủ tài khoản là Đ.X.H.. Tại cơ quan công an, H. khai nhận do muốn thu hút tương tác và tăng lượng người theo dõi để phục vụ việc bán hàng nên đã đăng tải thông tin sai sự thật.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, H. đã chủ động gỡ bỏ bài đăng và cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Các trường hợp đưa tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.