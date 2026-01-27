Phát hiện xe tải chở 2.400 cây thuốc lá nhập lậu trên cao tốc Bắc - Nam

Ngày 27/1, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin về việc phối hợp bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng đặc biệt lớn trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Trưa 23/1, tại tuyến cao tốc Bắc - Nam (hướng Bắc vào Nam), tổ công tác Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng, phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Nhơn đã dừng và kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 29E-355.09.

Số thuốc lá nhập lậu được chứa trong các thùng giấy (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Chiếc xe do tài xế Nguyễn Thanh Thuận (34 tuổi) và Võ Đăng Khâm (38 tuổi), cùng trú tỉnh Gia Lai điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe có 48 kiện hàng được bọc kín trong bao tải màu xanh đen, được xếp xen kẽ với các kiện hàng chuyển phát nhanh nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Kiểm tra chi tiết, mỗi thùng chứa 50 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu JET, tổng cộng 2.400 cây, tương đương 24.000 bao thuốc lá điếu, nghi là hàng hóa nhập lậu. Đây là số lượng thuốc lá điếu nhập lậu lớn mà Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và thu giữ trong thời gian gần đây.

Đây là số thuốc lá điếu nhập lậu đặc biệt lớn mà Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện trong thời gian gần đây (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại cơ quan điều tra, Thuận và Khâm khai nhận đã nhận vận chuyển số thuốc lá trên cho một phụ nữ tên H. (chưa rõ lai lịch) từ tỉnh Quảng Trị để giao cho khách hàng tại tỉnh Quảng Ngãi.

Hai đối tượng thừa nhận biết rõ đây là thuốc lá điếu nhập lậu nhưng vẫn nhận vận chuyển để hưởng tiền công 9,6 triệu đồng.

Công an thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ số thuốc lá điếu nói trên để tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và truy xét các đối tượng liên quan.