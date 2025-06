Phát hiện xe tải chở 1,3 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối

Ngày 6/6, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Thanh Chương (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) và Công an xã Kim Bảng phát hiện, xử lý một vụ vận chuyển thực phẩm bẩn với số lượng lớn.

Trước đó, ngày 4/6, Đội Quản lý thị trường số 8 phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 37C-397.xx do ông L.A.H. (trú tại huyện Thanh Chương) điều khiển.

Số nội tạng động vật bị lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: Tú Ngọc).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 1,3 tấn nội tạng động vật, gồm mỡ và lòng lợn.

Toàn bộ số hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy kiểm dịch và không được bảo quản theo quy định. Nhiều phần nội tạng đã bốc mùi hôi thối, có dấu hiệu biến chất nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông L.A.H.. Đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ lô hàng theo quy định pháp luật.