Phát hiện thi thể phụ nữ khỏa thân ở Long An

Ngày 11/4, lãnh đạo UBND xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người phụ nữ tử vong trong quán cà phê ven quốc lộ 1. Công an tỉnh Long An đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân được xác định là bà L.T.D.N. (47 tuổi, quê Tiền Giang), chủ quán cà phê. Bà N. thuê mặt bằng khu vực trên mở quán cà phê đã nhiều tháng.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc (Ảnh: H.M.).

Khoảng 14h cùng ngày, một người đàn ông chạy xe máy theo hướng từ huyện Bến Lức về TP Tân An. Khi đến gần Cầu Ván (xã Nhị Thành), ông này ghé vào quán cà phê uống nước.

Tuy nhiên, gọi nhiều lần không thấy ai trả lời, người này vào bên trong quán tìm, tá hỏa phát hiện bà N. tử vong bên cạnh nhà tắm trong trạng thái lõa thể. Người đàn ông tri hô người dân địa phương và báo công an.

Một nhân chứng cho biết, hơn 10h cùng ngày, họ vẫn thấy bà N. đứng trước sân nói chuyện qua điện thoại khá lâu. "Bình thường bà ấy đeo khá nhiều trang sức, nhưng khi phát hiện thi thể thì không còn thấy", nhân chứng nói.

Theo chính quyền địa phương, bà N. sống một mình tại quán. Khu vực này dân cư đông đúc, hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Công an đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân chủ quán cà phê tử vong.