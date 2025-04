Xô xát tại hội chợ ở Long An, một thiếu niên 16 tuổi tử vong

Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu vực hội chợ thuộc xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa. Vụ việc khiến một người thiệt mạng và ba người khác bị thương.

Theo thông tin từ công an, khoảng 20h30 ngày 6/4, tại khu vui chơi giải trí ở ấp 1, xã Thuận Bình, hai nhóm thanh niên khoảng 10 người xảy ra xô xát trong lúc tham gia các hoạt động giải trí.

Người thân làm đám tang cho nạn nhân Đ.T.H. (Ảnh: H.M.).

Hậu quả khiến thiếu niên 16 tuổi tên Đ.T.H., ngụ tại xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, bị đâm tử vong tại chỗ. Ba người khác cùng ngụ tại huyện Thạnh Hóa cũng bị thương và đã được lực lượng chức năng chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Thuận Bình đã phối hợp với Công an tỉnh Long An có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm và lấy lời khai từ những người liên quan.

Quá trình xác minh, công an xác định nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân giữa các nhóm thanh niên khi cùng tụ tập tại khu vui chơi.

Hiện, công an đã triệu tập những người liên quan để lấy lời khai và tiếp tục truy xét những người có mặt trong vụ xô xát nhằm điều tra làm rõ vụ việc.