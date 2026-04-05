Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh dưới chân cầu Phú Mỹ ở TPHCM

Ngày 5/4, Công an phường Cát Lái (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ thi thể bé trai được phát hiện ven sông Sài Gòn.

Trưa cùng ngày, cơ quan chức năng nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể trẻ em tại sông Sài Gòn, đoạn dưới chân cầu Phú Mỹ, phường Cát Lái.

Thi thể bé trai sơ sinh được phát hiện tại khu vực chân cầu Phú Mỹ (Ảnh: Hoàng Hải).

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận thi thể một bé trai được đặt trong túi vải màu xanh, treo trên cột đèn báo hiệu ven sông. Thời điểm được phát hiện, cháu bé vẫn còn nguyên dây rốn.

Công an phường Cát Lái phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thu thập manh mối tại hiện trường, đồng thời đưa thi thể bé trai đi khám nghiệm nhằm xác định nguyên nhân tử vong.