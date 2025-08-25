Bắt hai vụ vận chuyển hơn 300 bình khí cười qua biên giới Quảng Ninh

Ngày 25/8, Biên phòng Quảng Ninh cho biết, sáng 24/8 tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô kiểm tra tại thôn Phặc Chè, phát hiện Dường A Nhì, 32 tuổi, đang tập kết 40 bao tải chứa 160 bình khí nén. Nhì khai nhận chở thuê để lấy 4 triệu đồng.

Dường A Nhì cùng toàn bộ tang vật bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô bắt giữ (Ảnh: Văn Giang).

Tối 23/8, lực lượng chức năng cũng bắt quả tang Bùi Đức Kiên, 28 tuổi, tập kết 50 bao tải chứa 200 bình khí cười tại thôn Bản Pạt, xã Lục Hồn. Kiên khai mua hàng từ bên kia biên giới với giá 30 triệu đồng để bán lại kiếm lời.

Các vụ việc cùng tang vật đã được đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô để điều tra, xử lý theo quy định.