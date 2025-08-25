Bắt hai vụ vận chuyển hơn 300 bình khí cười qua biên giới Quảng Ninh
(Dân trí) - Trong hai ngày gần đây, lực lượng Biên phòng Quảng Ninh phát hiện, thu giữ hơn 300 bình khí cười được tập kết, vận chuyển trái phép tại khu vực xã Hoành Mô.
Ngày 25/8, Biên phòng Quảng Ninh cho biết, sáng 24/8 tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô kiểm tra tại thôn Phặc Chè, phát hiện Dường A Nhì, 32 tuổi, đang tập kết 40 bao tải chứa 160 bình khí nén. Nhì khai nhận chở thuê để lấy 4 triệu đồng.
Tối 23/8, lực lượng chức năng cũng bắt quả tang Bùi Đức Kiên, 28 tuổi, tập kết 50 bao tải chứa 200 bình khí cười tại thôn Bản Pạt, xã Lục Hồn. Kiên khai mua hàng từ bên kia biên giới với giá 30 triệu đồng để bán lại kiếm lời.
Các vụ việc cùng tang vật đã được đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô để điều tra, xử lý theo quy định.