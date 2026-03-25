Phát hiện nhóm người giấu gần 7kg nghi là vàng qua sân bay Cát Bi

Ngày 25/3, Chi cục Hải quan khu vực III (ở Hải Phòng) cho biết đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện vụ vận chuyển trái phép hàng hóa nghi là vàng tại Ga quốc tế đến, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng).

Tang vật bị thu giữ (Ảnh: TTXVN).

Theo cơ quan chức năng, lực lượng kiểm soát phát hiện một số hành khách có biểu hiện nghi vấn khi nhập cảnh từ Hàn Quốc. Qua kiểm tra, nhà chức trách phát hiện 20 người, gồm 18 người Việt Nam và 2 người Hàn Quốc.

Nhóm này gồm cả nam và nữ, sinh từ năm 1964 đến 2005. Các đối tượng đeo trên người và giấu trong giày nhiều trang sức như vòng cổ, dây chuyền, nhẫn nghi là vàng, với tổng trọng lượng gần 7kg.

Chi cục Hải quan khu vực III cho biết từ nay đến cuối năm sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Lực lượng hải quan sẽ phối hợp với công an, biên phòng, tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm. Đồng thời, cơ quan chức năng siết chặt kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, trung chuyển, tạm nhập - tái xuất và quá cảnh.

Ngoài ra, công tác kiểm soát hành khách, phương tiện xuất nhập cảnh sẽ được tăng cường, kết hợp nắm tình hình để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.