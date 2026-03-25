Bi kịch người chồng “nhắm mắt” cho vợ ngoại tình, kết cục lĩnh án 25 năm tù

Mới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thành (55 tuổi, ở xã Đông Anh, Hà Nội) mức án 25 năm tù về các tội Giết người; Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ, bị cáo và bà L. (50 tuổi) là vợ chồng, bán thịt lợn ở chợ Lý Nhân (xã Đông Anh).

Từ khoảng tháng 10/2024, Thành phát hiện vợ và ông Tr. (46 tuổi, chủ quán cắt tóc trong chợ) có quan hệ ngoài luồng.

Ban đầu Thành ngăn cấm vợ. Sau đó vì bản thân bệnh tật, Thành đồng ý cho vợ và ông Tr. qua lại với nhau nhưng trong giới hạn.

Đến khoảng tháng 2/2025, do bà L. và ông Tr. thường xuyên gặp nhau nên Thành tiếp tục ngăn cấm.

Chiều 26/4/2025, ông Tr. sang ki ốt bán thịt lợn của bà L. để cùng ăn trưa và sau đó hai người có quan hệ thân mật tại đây.

Khoảng 15h cùng ngày, Thành ra ki ốt thấy vợ và nhân tình đang ngồi bên trong, ông Tr. ăn mặc hớ hênh nên Thành ghen tuông, lao vào cắn vợ, đồng thời cầm ghế vụt ông Tr..

Sau đó Thành và tình địch lao vào vật lộn, còn bà L. chạy ra khỏi ki ốt.

Quá trình vật lộn, Thành lấy dao đâm đối thủ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Thành tiếp tục đuổi theo, đâm tiếp một nhát vào vùng ngực bên trái của ông Tr..

Ông Tr. được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong do vết thương quá nặng.

Về phần Thành sau khi gây án đã quay lại ki ốt, để hung khí lên bàn rồi về nhà.

Theo cáo trạng, bà L. nhiều lần quan hệ với ông Tr. nhưng không ăn ở, sinh hoạt như vợ chồng với ông Tr. nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý bà L. về hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng.