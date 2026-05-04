Ba cựu công an chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng khi kiểm tra điện thoại nghi phạm

Ngày 4/5, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Nguyễn Huy Lợi (SN 1987, cựu cán bộ công an).

Hồi tháng 1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử sơ thẩm, phạt Lợi 9 năm tù và Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1989, cựu cán bộ công an) mức án 7 năm tù, cùng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, bị cáo Lợi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hoàng không kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 4/5, bị cáo Lợi được giảm 2 năm tù, còn 7 năm tù.

Án sơ thẩm thể hiện, Dương Tuấn Anh là Phó giám đốc một đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Nguyễn Huy Lợi và Nguyễn Ngọc Hoàng là cán bộ của trung tâm này, được phân công phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an xác minh chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng xảy ra tại Hà Nội và các địa phương.

Quá trình kiểm tra, trích xuất dữ liệu trong điện thoại của 2 người là đối tượng liên quan chuyên án, nhóm Lợi, Hoàng và Tuấn Anh có hành vi chiếm đoạt tiền mã hóa của họ.

Ba cựu công an chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng tiền ảo của nghi phạm (Ảnh: Plasbit).

Với Nguyễn Huy Lợi, cơ quan tố tụng xác định ngày 29/10/2021, bị cáo được điều tra viên của Cục Cảnh sát hình sự đưa cho một điện thoại di động của chị T. để kiểm tra, phục hồi, trích xuất dữ liệu.

Quá trình kiểm tra điện thoại, Lợi phát hiện tài khoản Binance của chị T có 530.132 USDT (tương đương 12 tỷ đồng) và 500,9 đồng C98 (tương đương 40 triệu đồng).

Lợi truy cập trái phép vào tài khoản của chị T. và thực hiện các lệnh chuyển toàn bộ số tiền mã hóa này đến ví lạnh của mình để sử dụng cá nhân.

Quá trình điều tra, Nguyễn Huy Lợi thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, cho hay số tiền hưởng lợi bất chính đã sử dụng tiêu xài cá nhân và đầu tư vào tiền mã hóa hết.

Gia đình bị cáo đã nộp 11,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Với Dương Tuấn Anh và Nguyễn Ngọc Hoàng, cơ quan tố tụng xác định ngày 29/10/2021, điều tra viên của Cục Cảnh sát hình sự có để chiếc iPhone của anh H. trên bàn làm việc của Hoàng để kiểm tra, phục hồi, trích xuất dữ liệu.

Bị cáo Hoàng phát hiện tài khoản Binance của anh H. có 199.999 USDT (tương đương hơn 4,6 tỷ đồng) nên gọi điện báo cho Dương Tuấn Anh.

Tuấn Anh chỉ đạo chiếm đoạt số tiền mã hóa này nên Hoàng truy cập trái phép vào tài khoản của anh H. rồi đổi 199.999 USDT được 3,2619 Bitcoin và chuyển đến ví tiền mã hóa trên sàn Binance của Dương Tuấn Anh.

Tối cùng ngày, Hoàng về phòng làm việc của Tuấn Anh, cả hai thống nhất chia nhau số tiền mã hóa để hưởng lợi.

Sau đó, Tuấn Anh đổi 3,2619 Bitcoin sang các loại tiền mã hóa USDT, BUSD và đổi sang tiền Việt Nam rồi chia cho Nguyễn Ngọc Hoàng 298 triệu đồng cùng 70.376 USDT.

Tháng 2/2025, Nguyễn Ngọc Hoàng đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và sau đó, gia đình bị cáo đã nộp 1,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Đối với Dương Tuấn Anh bỏ trốn nên cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra lệnh truy nã và tạm đình chỉ điều tra.