Bắt khẩn cấp kẻ xông vào trụ sở chém trọng thương đại úy công an

Chiều 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Viết Hoàng (SN 1998, trú tại thôn Tân An, xã Tân Gianh, Quảng Trị) để điều tra hành vi giết người.

Khoảng 12h15 ngày 5/5, Hoàng điều khiển xe đạp, mang theo một cây rựa dài khoảng 70cm, bất ngờ xông thẳng vào phòng trực ban hình sự của Công an phường Ba Đồn, Quảng Trị.

Đối tượng Hoàng bị công an bắt giữ (Ảnh: Quang Văn).

Tiếp đó, Hoàng dùng hung khí chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, chân của Đại úy H.T.H., cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Ba Đồn rồi bỏ trốn.

Vụ việc khiến Đại úy H. bị thương rất nặng, mất nhiều máu, trong đó có vết thương nghiêm trọng dẫn đến đứt lìa 1/3 bàn chân phải.

Ngay khi nghe tiếng hô hoán, các cán bộ chiến sĩ trong ca trực đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa Đại úy H. đi cấp cứu, đồng thời truy đuổi đối tượng Nguyễn Viết Hoàng. Kẻ gây án đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Bước đầu, Hoàng khai nhận không có mâu thuẫn hay quen biết với Đại úy H.. Kẻ này nói rằng do sử dụng rượu bia quá mức dẫn đến mất kiểm soát hành vi nên đã thực hiện hành động liều lĩnh nêu trên.