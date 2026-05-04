Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Kim từ Mỹ về nước đầu thú, lĩnh án 2 năm tù

Tối 4/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phạm Nhật Vinh (49 tuổi, cựu thành viên HĐQT Công ty Sadeco - công ty con của Công ty Tân Thuận IPC, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim) 2 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Phạm Nhật Vinh (Ảnh: Xuân Duy).

Liên quan đến sai phạm này, trước đó ông Tề Trí Dũng (cựu Tổng Giám đốc IPC), Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thành ủy TPHCM) cùng nhiều đồng phạm đã bị xét xử.

Riêng ông Vinh bỏ trốn nên bị Công an TPHCM truy nã, vụ án và bị can bị tạm đình chỉ điều tra. Sau thời gian sống tại Mỹ, cuối năm 2025, người này về nước đầu thú.

Tại tòa, bị cáo Vinh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc, đồng thời trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, có hai con nhỏ và vợ mắc bệnh hiểm nghèo, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Có mặt tại tòa với tư cách bị hại, đại diện Sadeco đề nghị HĐXX tuyên rõ trách nhiệm dân sự, cụ thể là cho phép giảm vốn điều lệ từ 260 tỷ đồng xuống 170 tỷ.

Đại diện Viện Kiểm sát nhận định hậu quả vụ án đã được khắc phục, bị cáo không hưởng lợi cá nhân, thành khẩn khai báo và chủ động bồi thường 100 triệu đồng để khắc phục thiệt hại. Dù đang định cư tại Mỹ, bị cáo tự nguyện trở về Việt Nam đầu thú, thể hiện thái độ hợp tác, nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ, tuyên mức án từ 2-3 năm tù.

Bào chữa cho bị cáo Vinh, luật sư trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho xã hội. Đồng thời, luật sư cho biết trước khi xuất cảnh, thân chủ đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra và qua Mỹ khi chưa bị khởi tố bị can.

Bên cạnh đó, luật sư nói trong thời gian ở Mỹ, bị cáo Vinh đã 3 lần gửi đơn tới các cơ quan tiến hành tố tụng nói về lý do, mục đích xuất cảnh, công việc và bày tỏ mong muốn trở về Việt Nam đầu thú, hợp tác với cơ quan chức năng.

Được nói lời sau cùng, ông Vinh xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm lo cho gia đình và trở thành công dân tốt cho xã hội.

Sau khi nghị án, HĐXX ghi nhận cho bị cáo Vinh nhiều tình tiết giảm nhẹ và tuyên phạt mức án như trên.

Theo cáo trạng, trước ngày 7/12/2017, Công ty Sadeco có tỷ lệ vốn góp của các doanh nghiệp Nhà nước chiếm 60,7%. Với tư cách Chủ tịch HĐQT Sadeco, ông Tề Trí Dũng cùng các thành viên đại diện phần vốn góp của TPHCM đã sử dụng kết quả thẩm định giá của Công ty HSC (không có chức năng thẩm định giá), từ đó thông qua quyết định bán 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần, thấp hơn giá trị thực, gây thiệt hại cho Sadeco hơn 1.103 tỷ đồng, trong đó thất thoát tài sản Nhà nước hơn 669 tỷ đồng.

Thời điểm này, Phạm Nhật Vinh là thành viên HĐQT Công ty Sadeco, đồng thời giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.

Bị cáo Vinh nghe tòa tuyên án (Ảnh: Xuân Duy).

Cơ quan công tố xác định, với vai trò thành viên HĐQT, bị cáo Vinh có trách nhiệm bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của cổ đông và doanh nghiệp. Tuy nhiên, bị cáo đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá thấp, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp này.

Bị cáo giữ vai trò đồng phạm, giúp sức thông qua việc tham gia các cuộc họp HĐQT và biểu quyết chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược.

Cụ thể, tháng 10/2016, Công ty Nguyễn Kim mua cổ phần Sadeco từ Công ty Eximland với giá gần 57.000 đồng/cổ phần. Sau đó, doanh nghiệp này tiếp tục mua 9 triệu cổ phần phát hành thêm với giá 40.000 đồng/cổ phần.

Việc phát hành không được thực hiện thông qua đấu giá công khai, cũng không tiến hành thẩm định giá theo quy định. Giao dịch này giúp Nguyễn Kim trở thành cổ đông chi phối, nắm giữ 54,7% vốn điều lệ Sadeco thông qua các cá nhân đứng tên.