Phá đường dây ghi số lô, số đề với giao dịch hơn 240 triệu đồng/ngày

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ mới đây phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hưng (SN 1977, tổ dân phố 8, phường Xuân Hòa, Phú Thọ) sử dụng điện thoại di động để nhận, chuyển số lô, số đề cho các đối tượng tham gia đánh bạc.

Theo công an, Hưng nhận tin nhắn mua số lô, số đề của Lê Hải Long (SN 1976, phường Xuân Hòa, Phú Thọ), Vương Ngọc Thắng (SN 1974, phường Khương Đình, Hà Nội) cùng một số đối tượng khác.

Sau khi nhận tin nhắn, Hưng tiếp tục chuyển cho Nguyễn Tiến Sáng (SN 1974, phường Phúc Yên, Phú Thọ).

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảnh sát hình sự đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Hưng, thu giữ điện thoại dùng để nhận, chuyển số lô, số đề và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này.

Cơ quan điều tra cũng ra lệnh khám xét khẩn cấp, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Sáng và triệu tập Thắng, Long đến làm việc.

Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lê Hải Long và Vương Ngọc Thắng.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.