Phát hiện con gái 12 tuổi mang thai, gia đình đến công an tố giác

Ngày 25/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam L.C.M. (SN 1998, trú tại phường Kon Tum, Quảng Ngãi) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra của công an, trong khoảng thời gian tháng 8-9/2025, M. và em L.N.B. (SN 2013, trú tại phường Kon Tum) có quan hệ yêu đương và nhiều lần quan hệ tình dục với nhau.

Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh đọc quyết định khởi tố L.C.M. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Đến ngày 24/10/2025, gia đình phát hiện B. có thai nên đã đến cơ quan công an tố giác vụ việc.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an phường Kon Tum điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, thời điểm phát sinh quan hệ tình dục, em B. chưa đủ 13 tuổi. Do đó, hành vi của M. đủ yếu tố cấu thành tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo, mọi hành vi quan hệ tình dục với người dưới 13 tuổi, dù tự nguyện hay không, đều là hành vi phạm tội. Các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, quan tâm sát sao đến sinh hoạt và các mối quan hệ xã hội của trẻ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn những vụ việc xâm hại trẻ em tương tự.