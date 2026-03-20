Phát hiện cơ sở chuyên độ xe điện cho học sinh ở TPHCM

Ngày 20/3, Công an xã Phú Giáo cho biết, gần đây địa phương xuất hiện nhiều xe máy, xe đạp điện đã được độ, chế để tăng công suất nhằm mục đích chạy quá tốc độ của một số học sinh trong xã nên công an đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Qua công tác rà soát địa bàn, ngày 19/3, công an xã đã kiểm tra một địa điểm tại ấp Rạch Chàm. Tại đây, công an phát hiện P.N.T.V. (tên thường gọi là Đẹc, SN 2007) đang độ, chế nhiều xe điện. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều phụ tùng xe không rõ nguồn gốc.

Xe điện mà V. độ cho học sinh nhằm tăng tốc độ (Ảnh: Công an xã Phú Giáo).

Qua làm việc, V. khai nhận đã độ, chế xe cho các học sinh trong xã để đua và chạy quá tốc độ so với thiết kế ban đầu.

Công an xã Phú Giáo đã thu giữ toàn bộ phụ tùng, linh kiện dùng độ xe điện và mời đối tượng về trụ sở công an xã để làm rõ hành vi vi phạm, xử lý theo quy định.