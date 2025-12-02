Cách cựu tiếp viên hàng không điều hành đường dây mại dâm ở TPHCM

Theo hồ sơ vụ án, Đinh Thị Thanh Tuyền (32 tuổi) là con thứ ba trong gia đình có bốn người con, quê tại thị trấn Đắk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum cũ (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi).

Năm 2011, khi vừa tròn 18 tuổi, Tuyền rời quê ra Hà Nội sinh sống và làm tiếp viên hàng không. Sau hơn 10 năm làm việc tại khu vực phía Bắc, người phụ nữ này quyết định chuyển vào TPHCM lập nghiệp.

Tại TPHCM, Tuyền nảy sinh tình cảm và sống chung như vợ chồng với ông Zhang Lei (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Khoảng tháng 5/2022, cả hai sang nhượng nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5 cũ) để kinh doanh ăn uống và karaoke.

Luật ngầm và cách "điều đào”

Thời gian đầu, Zhang Lei trực tiếp điều hành. Đến tháng 2/2023, Tuyền cùng nhân tình tham gia quản lý hoạt động nhà hàng.

Hai người thuê Nguyễn Hữu Chí làm tổng quản lý; Nguyễn Quốc Anh quản lý tiếp viên nữ; Đỗ Xuân Hoàng làm bảo vệ giám sát tiếp viên. Diễm và Liễu phụ trách quản lý tiếp viên nữ. Ngoài ra, nhà hàng thuê Từ Hưng quản lý phục vụ nam; La Thị Diệu và Lê Huỳnh Hiếu Hạnh quản lý nhân viên nữ; Đinh Ngọc Bảo làm phục vụ; Đỗ Thị Hồng Yến làm thu ngân.

Để tăng lượng khách và lợi nhuận, trong các cuộc họp với nhóm quản lý, Zhang Lei và Tuyền thống nhất chủ trương cho phép tiếp viên nữ ra ngoài bán dâm. Khi khách có nhu cầu, họ sẽ thỏa thuận trực tiếp với quản lý tiếp viên nữ (Nguyễn Quốc Anh) để điều nhân viên đi bán dâm với giá 4 triệu đồng/lần và 7 triệu đồng qua đêm.

Tuyên và nhân tình tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng diễn ra theo quy trình chặt chẽ. Mỗi ngày, khi tiếp viên nữ đến làm việc, Hoàng sẽ ghi mã số và tên vào sổ, đồng thời hỏi “có bán dâm không?”. Nếu tiếp viên đồng ý, tên sẽ được ghi bằng chữ in hoa; nếu không đồng ý thì ghi bằng chữ thường.

Thông tin này được Hoàng báo lại cho Chí, Quốc Anh, Diễm và Liễu. Sau đó, Chí gửi danh sách tiếp viên có hoặc không bán dâm lên nhóm Telegram của nhà hàng để các quản lý nắm tình hình.

Khi khách đến yêu cầu tiếp viên phục vụ, quản lý báo cho Quốc Anh dẫn họ vào phòng để lựa chọn. Các tiếp viên được xếp thành hai hàng, một bên là những người có bán dâm, một bên là những người không bán dâm. Nếu khách có nhu cầu mua dâm, tiếp viên sẽ thông báo cho quản lý để theo dõi và sắp xếp.

Tiếp viên ra ngoài bán dâm trước 22h30 phải viết giấy “xin về sớm” trình Chí duyệt, sau đó đưa cho Hoàng để rời nhà hàng. Từ 22h30 đến 24h, nếu muốn ra ngoài, tiếp viên phải báo cho Quốc Anh; khi được đồng ý, Quốc Anh sẽ thông báo mã số tiếp viên cho Hoàng để giải quyết.

Bắt quả tang 5 cặp đang mua, bán dâm

Tối 17/10/2023, hai nhóm khách người Trung Quốc đến nhà hàng ăn uống rồi thỏa thuận mua dâm và chọn 5 tiếp viên nữ qua đêm với giá 7 triệu đồng mỗi người. Cuối đêm, nhân viên nhà hàng đặt khách sạn gần đó và gọi tiếp viên đến phục vụ.

Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM ập vào nhà hàng và các khách sạn, bắt quả tang 5 tiếp viên đang bán dâm. Lực lượng chức năng đồng thời kiểm tra cơ sở kinh doanh và phát hiện nhiều dấu hiệu liên quan hoạt động mại dâm.

Một phần tài sản thu được tại nơi ở của Tuyền (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhân viên bị tạm giữ, ngày 20/12/2023, Zhang Lei và Tuyền đến Công an TPHCM đầu thú và thừa nhận hành vi.

Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận toàn bộ sai phạm. Zhang Lei và Tuyền khai, từ tháng 2/2023 đã chủ trương cho tiếp viên bán dâm để thu hút khách và tăng doanh thu nhà hàng, nhưng khẳng định không hưởng tiền từ hoạt động này. Trong thời gian kinh doanh nhà hàng, cả hai thu lợi khoảng 2,4 tỷ đồng, dùng để sửa chữa, trang trí và vận hành cơ sở.

Nguyễn Hữu Chí cho biết bắt đầu làm từ 19/10/2023 và chưa nhận lương. Nguyễn Quốc Anh khai làm việc khoảng 6 tháng và được trả 66 triệu đồng. Hoàng cho rằng chỉ nhận lương từ công ty bảo vệ, không nhận tiền hoa hồng từ nhà hàng. Hai quản lý tiếp viên nữ khai một người mới vào làm chưa nhận lương nhưng được “tip” 10 triệu đồng; người còn lại nhận 2 tháng lương (14 triệu đồng) và 16 triệu đồng tiền “tip”.

Những người bán dâm và mua dâm đã bị Công an TPHCM xử phạt hành chính theo quy định.

Theo cơ quan công tố, hành vi của các bị can xâm phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội nên cần xử lý nghiêm.

Tuyền và đồng phạm bị Viện KSND TPHCM truy tố về tội Môi giới mại dâm. Hồ sơ đang được TAND TPHCM thụ lý và dự kiến đưa ra xét xử sơ thẩm trong thời gian tới.