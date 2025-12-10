Ám hiệu của đường dây mại dâm do cựu tiếp viên hàng không điều hành

Ngày 10/12, TAND TPHCM xét xử bị cáo Đinh Thị Thanh Tuyền (32 tuổi, cựu tiếp viên hàng không), Zhang Lei (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và 5 đồng phạm về tội Môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2022, Zhang Lei và Tuyền (sống chung như vợ chồng) nhận sang nhượng nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5 cũ) để kinh doanh ăn uống và karaoke.

Thời gian đầu, Zhang Lei trực tiếp điều hành; đến tháng 2/2023, Tuyền cùng tham gia quản lý. Hai người thuê Nguyễn Hữu Chí làm tổng quản lý; Nguyễn Quốc Anh quản lý tiếp viên nữ; Đỗ Xuân Hoàng làm bảo vệ giám sát tiếp viên; Diễm và Liễu quản lý tiếp viên nữ.

Các bị cáo tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra, họ thuê Từ Hưng quản lý phục vụ nam; La Thị Diệu và Lê Huỳnh Hiếu Hạnh quản lý nhân viên nữ; Đinh Ngọc Bảo làm phục vụ; Đỗ Thị Hồng Yến làm thu ngân.

Để tăng lượng khách và lợi nhuận, tại các cuộc họp với nhóm quản lý, Zhang Lei và Tuyền thống nhất cho phép tiếp viên nữ ra ngoài bán dâm. Khi có nhu cầu, khách thỏa thuận trực tiếp với Nguyễn Quốc Anh để điều tiếp viên nữ đi bán dâm với giá 4 triệu đồng/lần và 7 triệu đồng qua đêm.

Hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng diễn ra theo quy trình chặt chẽ. Mỗi ngày, khi tiếp viên nữ đến làm việc, Hoàng sẽ ghi mã số và tên vào sổ, đồng thời hỏi “có bán dâm không?”. Nếu tiếp viên đồng ý, tên sẽ được viết hoa; nếu không đồng ý thì ghi bằng chữ thường.

Ám hiệu này được Hoàng báo lại cho Chí, Quốc Anh, Diễm và Liễu. Sau đó, Chí gửi danh sách tiếp viên có hoặc không bán dâm vào nhóm Telegram của nhà hàng để các quản lý nắm tình hình.

Khi khách yêu cầu tiếp viên phục vụ, quản lý báo cho Quốc Anh dẫn họ vào phòng để lựa chọn. Các tiếp viên được xếp thành hai hàng, một bên là những người có bán dâm, một bên không bán dâm. Nếu khách có nhu cầu mua dâm, tiếp viên sẽ thông báo cho quản lý để theo dõi và sắp xếp.

Tiếp viên ra ngoài bán dâm trước 22h30 phải viết giấy “xin về sớm” trình Chí duyệt, sau đó đưa cho Hoàng để rời nhà hàng. Từ 22h30 đến 24h, nếu muốn ra ngoài, tiếp viên phải báo cho Quốc Anh. Khi đồng ý, Quốc Anh sẽ thông báo mã số tiếp viên cho Hoàng để giải quyết.

Tối 17/10/2023, hai nhóm khách người Trung Quốc đến nhà hàng ăn uống, thỏa thuận mua dâm rồi chọn 5 tiếp viên nữ qua đêm với giá 7 triệu đồng mỗi người. Cuối buổi, nhân viên nhà hàng đặt khách sạn gần đó và gọi tiếp viên đến phục vụ.

Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) ập vào nhà hàng và các khách sạn, bắt quả tang 5 tiếp viên đang bán dâm. Lực lượng chức năng đồng thời kiểm tra cơ sở kinh doanh và phát hiện nhiều dấu hiệu liên quan hoạt động mại dâm.

Sau khi nhân viên bị tạm giữ, ngày 20/12/2023, Zhang Lei và Tuyền đến Công an TPHCM đầu thú. Quá trình điều tra, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.

Zhang Lei và Tuyền khai từ tháng 2/2023 đã chủ trương cho tiếp viên bán dâm để thu hút khách và tăng doanh thu nhà hàng, nhưng khẳng định không hưởng tiền từ hoạt động này. Trong thời gian kinh doanh nhà hàng, cả hai thu lợi khoảng 2,4 tỷ đồng, dùng để sửa chữa, trang trí và vận hành cơ sở.

Nguyễn Hữu Chí khai bắt đầu làm việc từ ngày 19/10/2023 và chưa nhận lương. Nguyễn Quốc Anh khai làm việc khoảng 6 tháng và được trả 66 triệu đồng. Hoàng khẳng định chỉ nhận lương từ công ty bảo vệ, không nhận tiền hoa hồng từ nhà hàng.

Hai quản lý tiếp viên nữ khai một người mới vào làm chưa nhận lương, nhưng được “tip” 10 triệu đồng; người còn lại nhận 2 tháng lương (14 triệu đồng) và 16 triệu đồng tiền “tip”.