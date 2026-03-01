Phạt 19 triệu đồng tài xế xe ben đi ngược chiều

Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng vừa xử lý trường hợp lái xe tải ben đi ngược chiều sau khi tiếp nhận thông tin do người dân cung cấp qua fanpage của Cục Cảnh sát giao thông.

Lái xe đi ngược chiều bị xử phạt từ nguồn tin báo (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Theo xác minh, khoảng 16h45 ngày 28/2, tại TL398, đường vào Khu di tích Kiếp Bạc thuộc tổ dân phố An Lĩnh, phường Trần Hưng Đạo, xe tải ben biển số 34H-034.xx đi ngược chiều tại nơi có biển Cấm đi ngược chiều. Hành vi được người dân ghi lại bằng video.

Cơ quan chức năng xác định người điều khiển phương tiện là Nguyễn Quang C (SN 1997, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng). Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế thừa nhận vi phạm.

Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã lập biên bản đối với tài xế về hành vi đi ngược chiều theo điểm d, khoản 9, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt là 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.