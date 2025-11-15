Phá đường dây làm giả chứng thư giám định giá tại hơn 10 tỉnh, thành

Ngày 15/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Giả mạo trong công tác, đồng thời khởi tố 4 bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét đồng loạt nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng tại Hà Nội, Hải Phòng.

Các bị can đều là giám đốc, thẩm định viên của những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giám định, thẩm định giá.

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã tổ chức làm giả Chứng thư giám định chất lượng còn lại và Chứng thư thẩm định giá để sử dụng ở hơn 10 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng.

Công an khám xét nơi làm việc của các bị can (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Giá trị thẩm định “khống” do các bị can ban hành chênh lệch hàng trăm triệu đồng, thậm chí lên đến vài tỷ đồng so với giá trị thực tế của hàng hóa.

Cơ quan điều tra cho biết quá trình khám xét đã thu giữ hàng chục nghìn tài liệu, thiết bị và nhiều tài sản liên quan, thể hiện dấu hiệu phạm tội có tổ chức, được chuẩn bị kỹ lưỡng và hoạt động trong thời gian dài từ năm 2022 đến nay.

Theo cơ quan chức năng, đây là vụ án đầu tiên Công an Thái Nguyên phát hiện hành vi làm giả chứng thư giám định và thẩm định giá với quy mô rộng, thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quản lý Nhà nước và môi trường kinh doanh.

Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế huy động lực lượng có trình độ nghiệp vụ, công nghệ thông tin; tổ chức nhiều tổ công tác tới Hà Nội, Hải Phòng để phối hợp đối chiếu, xác minh nguồn gốc các chứng thư bị làm giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.